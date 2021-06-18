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По-прежнему самая красивая: Сальма Хайек в роскошном платье покорила фигурой

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Голливуд, Пятница 18 июня 2021 19:22
По-прежнему самая красивая: Сальма Хайек в роскошном платье покорила фигурой Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: RBC.UA

Сальма Хайек объявила фанатам о счастливом событии для каждого артиста - она удостоилась звезды на голливудской "Аллее славы".

Чтобы продемонстрировать свой восторг, знойная красавица запостила роскошный снимок из прошлого.

Сальма позирует в изысканном вечернем платье, дополненном внушительным декольте, меховой накидкой и бриллиантами. На безупречном лице Хайек написаны искренние и неподдельные эмоции.

"Сегодня я совмещаю изображение #tbt с очень свежими новостями, потому что это изображение показывает, насколько я была удивлена и счастлива несколько минут назад, когда моя команда показала мне объявление о том, что я получаю звезду на голливудской "Аллее славы"! Спасибо фанатам за их поддержку на протяжении многих лет", - дополнила она фото развернутой подписью.

По-прежнему самая красивая: Сальма Хайек в роскошном платье покорила фигуройСальма Хайек на архивном фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Фанаты выразили искреннюю радость и признали, что Сальма Хайек достойна своей звезды на знаменитой алее. А также отметили, как прекрасно выглядела она в своем вечернем образе.

Напомним, Сальма Хайек начала актерскую карьеру в 23 года. За этот период актриса снялась в более чем 30 фильмах. В 2003-м году она стала первой мексиканкой, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

Ранее Сальма в стильном наряде появилась на премьере своего нового фильма, который обещает быть популярным благодаря ее участию.

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Сальма Хайек Голливуд актриса
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