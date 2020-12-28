Победитель "Холостячки" отреагировал на "беременное" фото Мишиной: буду любить

Победитель проекта "Холостячка" Александр Эллерт и Ксения Мишина съехались буквально сразу после выключения камер и с тех пор не расставались. Пара живет вместе, и они бесконечно счастливы. Об этом стало известно на пост-шоу проекта в минувшую пятницу, 25 декабря, а чуть позже Александр решил заинтриговать поклонников, опубликовав в сторис Instagram "сенсационное" фото. На снимке избранник актрисы целует ее округлившийся животик. Поклонники пары тут же начали ликовать, ведь они сразу же подумали о пополнении в семье. Александр поспешил объясниться.

На свой странице в фотоблоге Эллерт, сидя в машине, попросил прощения у фанов за то, что ввел их в заблуждение, и рассказал, что на самом деле хотел сказать этим снимком.

"Стоп, стоп, хватит! Извините, извините, но это просто неудачная шутка, просто Ксю показала, что меня ждет чуть дальше и буду ли я ее любить с таким животом. Ну, конечно же, буду!" - заверил он.

Александр извинился за шутку с "беременностью" Ксении

Позже Александр опубликовал забавное видео под знаменитый саундтрек из сериала "Друзья", де вместе с Ксенией и всеми участниками пост-шоу, а также ведущим проекта Григорием Решетником "ворвался" в кадр.

"Благодаря проекту "Холостячка" я стал еще более счастливым. Если посмотреть на планету Земля с космоса, то можно увидеть привычный земной шар, а еще вот такое. Спасибо Ксения Мишина за то, что не заметила меня на "Интуиции", а чуточку позже смогла разглядеть, какой я внутри и почувствовала, как сильно я тебя люблю", - подписал он веселое видео.

Напомним, что ранее финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко рассказал о переменах в жизни после шоу.