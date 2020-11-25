Победитель Танцев со звездами рассказал о трагедии в семье

Победитель Танцев со звездами и хореограф Женя Кот рассказал о трагедии в его семье, которая случилась несколько лет назад. У него от онкологии умер старший брат Дмитрий. Женя рассказал о том, как поддерживал брата во время мучительной болезни в программе "Зірковий шлях".

Хореограф узнал о болезни брата во время обследования Дмитрия. Медики поставили страшный диагноз -лейкобастный лейкоз. Кот верил, что он сможет помочь брату справиться с болезнью, но произошла трагедия и он умер.

"У него были кровоподтеки по телу. Сдали кровь и я с ним ездил тогда к врачу, который ставил диагноз. И ему поставили лейкобастный лейкоз. Я говорил ему, мы вылечимся", – вспоминает с горечью Женя.

От родителей скрывали болезнь Димы, боялись, что их хватит удар. Это было решение Жениного брата.

"А родители долго не знали об этом, что он болеет. Мы скрывали. Это было Димино желание. Они как раз ехали повидаться с ним, проведать. И родители уже не увидели Диму… Я больше думал даже не о себе, о родителях. Потому что это вообще сложно очень вынести", – рассказал Кот.

Женя вспомнил, что последней фразой Димы была фраза: "Спасибо, что ты рядом".

Женя Кот рассказал о трагедии в семье

Как мы писали ранее, Кот раскрыл правду об отношениях с "холостячкой" Мишиной на "Танцах со звездами".