Переможець "Танців з зірками" розповів про трагедію в родині

Переможець Танців з зірками і хореограф Женя Кот розповів про трагедію в його родині, яка трапилася кілька років тому. У нього від онкології помер старший брат Дмитро. Женя розповів про те, як підтримував брата під час болісної хвороби у програмі "Зірковий шлях".

Хореограф дізнався про хворобу брата під час обстеження Дмитра. Медики поставили страшний діагноз -лейкобастний лейкоз. Кот вірив, що він зможе допомогти братові впоратися з хворобою, але сталася трагедія і він помер.

"У нього були синці по тілу. Здали кров і я з ним їздив тоді до лікаря, який ставив діагноз. І йому поставили лейкобастний лейкоз. Я говорив йому, ми одужаємо", – згадує з гіркотою Женя.

Від батьків приховували хворобу Діми, боялися, що їх вистачить удар. Це було рішення Женіного брата.

"А батьки довго не знали про це, що він хворіє. Ми приховували. Це було його бажання. Вони саме їхали побачитися з ним, провідати. І батьки вже не побачили Діму... Я більше навіть не думав про себе, про батьків. Тому що це взагалі дуже складно винести", – розповів Кот.

Женя згадав, що останньою фразою Діми була фраза: "Дякую, що ти поруч".

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