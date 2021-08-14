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Победительница "Холостяка 11" Богдан рассказала о свадьбе и детях с Заливако: "обсуждаем вопрос"

Автор: Марина Настевич

Победительница "Холостяк 11" и избранница Михаила Заливако Анна Богдан разоткровенничалась с поклонниками и даже ответила на интересующие многих вопросы о том, когда же свадьба и дети.

Свои признания в Instagram она сопроводила ярким фото из Греции.

На снимке девушка запечатлена на вершине холма, откуда открывается потрясающий вид на море и живописный городок. На Анне - длинное красное платье с разрезами на талии и на бедре. Она эффектно выставила одну ногу на парапет, а также запустила руку в свои кудряшки и устремила взгляд за горизонт.

Анна Богдан похвасталась ярким луком на отдыхе (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Богдан рассказала о планах на свадьбу и детей, однако сделала это весьма уклоничво.

"Когда свадьба? Когда дети? Пока я отвечу так - всему свое время. Отношения… та и в принципе жизнь имеют свои определённые этапы. И нам хочется ими сполна насладиться. Если описывать наши отношения, то кажется, что у нас вечный цветочно-букетный период с цветами, свиданиями и огромной кучей романтических моментов", - поделилась возлюбленная Заливако.

При этом она все же призналась, что они с любимым мечтают о детях и уже обсуждали этот вопрос.

"Мы, конечно же, мечтаем о детях, разговариваем и шутим какими они будут… Больше всего обсуждаем вопрос, будут ли у малышей кудряшки. Но пока это все, что могу рассказать. И не из-за того что не хочу. А просто чувствую, что так надо", - рассказала Анна.

Многие подписчики согласились с девушкой и посоветовали ей не сильно откровенничать в сети о своих планах.

  • Убедилась, что о всех своих планах нужно молчать, пока они "планы". А когда это уже произошло/сбылось - можно и поделиться
  • Не советую делиться своими планами. Это- только ваши планы...Не для посторонних людей
  • Правильно делаете, что молчите, это ваша жизнь! Счастье любит тишину!
  • О планах только друг другу. Чересчур много завистников! Обычно, кому то рассказав, все идет через Ж
  • Успеете. Наслаждайтесь друг другом
  • Гарна пара, щастя вам, обоє толкові, щирі, позитивні!
  • Молчание - золото
  • Главное - любите! Спешка в счастье ни к чему. Дети должны быть не только красивыми, но и обязательно - счастливыми

Напомним, ранее победительница "Холостяка 11" Анна Богдан раскрыла секрет поддержания огня в паре.

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ХолостякМихаил Заливако