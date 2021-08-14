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Переможниця "Холостяка 11" Богдан розповіла про весілля і дітей з Заливако: "обговорюємо питання"

Автор: Марина Настевич

Переможниця "Холостяк 11" і обраниця Михайла Заливако Анна Богдан розговорилася з шанувальниками і навіть відповіла на питання, що цікавлять багатьох, про те, коли ж весілля і діти.

Свої визнання в Instagram вона супроводила яскравим фото з Греції.

На знімку дівчина зображена на вершині пагорба, звідки відкривається приголомшливий вид на море і мальовниче містечко. На Анні - довга червона сукня з розрізами на талії і на стегні. Вона ефектно виставила одну ногу на парапет, а також запустила руку в свої кучерики і спрямувала погляд за горизонт.

Анна Богдан похвалилася яскравим луком на відпочинку (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Богдан розповіла про плани на весілля і дітей, проте зробила це вельми ухильно.

"Коли весілля? Коли діти? Поки я відповім так - всьому свій час. Відносини ... та і в принципі життя мають свої певні етапи. І нам хочеться ними сповна насолодитися. Якщо описувати наші відносини, то здається, що у нас вічний квітково-букетний період з квітами, побаченнями і величезною купою романтичних моментів", - поділилася кохана Заливако.

При цьому вона все ж зізналася, що вони з коханим мріють про дітей і вже обговорювали це питання.

"Ми, звичайно ж, мріємо про дітей, розмовляємо і жартуємо, якими вони будуть... найбільше обговорюємо питання, чи будуть у малюків кучерики. Але поки це все, що можу розповісти. І не через те що не хочу. А просто відчуваю, що так треба", - розповіла Анна.

Багато підписників погодилися з дівчиною і порадили їй не сильно говорити в мережі про свої плани.

  • Переконалася, що про всі свої плани потрібно мовчати, поки вони "плани". А коли це вже сталося/збулося - можна і поділитися
  • Не раджу ділитися своїми планами. Це - тільки ваші плани...Не для сторонніх людей
  • Правильно робите, що мовчите, це ваше життя! Щастя любить тишу!
  • Про плани тільки один одному. Надто багато заздрісників! Зазвичай, комусь розповівши, все йде через Ж
  • Встигнете. Насолоджуйтесь один одним
  • Гарна пара, щастя вам, обоє толкові, щирі, позитивні!
  • Мовчання - золото
  • Головне - любіть! Поспіх в щасті ні до чого. Діти повинні бути не тільки красивими, але і обов'язково - щасливими

Нагадаємо, раніше переможниця "Холостяка 11" Анна Богдан розкрила секрет підтримки вогню в парі.

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ХолостякМихаил Заливако