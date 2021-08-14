Переможниця "Холостяка 11" Богдан розповіла про весілля і дітей з Заливако: "обговорюємо питання"

На знімку дівчина зображена на вершині пагорба, звідки відкривається приголомшливий вид на море і мальовниче містечко. На Анні - довга червона сукня з розрізами на талії і на стегні. Вона ефектно виставила одну ногу на парапет, а також запустила руку в свої кучерики і спрямувала погляд за горизонт.

Анна Богдан похвалилася яскравим луком на відпочинку (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Богдан розповіла про плани на весілля і дітей, проте зробила це вельми ухильно.

"Коли весілля? Коли діти? Поки я відповім так - всьому свій час. Відносини ... та і в принципі життя мають свої певні етапи. І нам хочеться ними сповна насолодитися. Якщо описувати наші відносини, то здається, що у нас вічний квітково-букетний період з квітами, побаченнями і величезною купою романтичних моментів", - поділилася кохана Заливако.

При цьому вона все ж зізналася, що вони з коханим мріють про дітей і вже обговорювали це питання.

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"Ми, звичайно ж, мріємо про дітей, розмовляємо і жартуємо, якими вони будуть... найбільше обговорюємо питання, чи будуть у малюків кучерики. Але поки це все, що можу розповісти. І не через те що не хочу. А просто відчуваю, що так треба", - розповіла Анна.

Багато підписників погодилися з дівчиною і порадили їй не сильно говорити в мережі про свої плани.