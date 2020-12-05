Победительница "Танцев со звездами 2020" проговорилась, что перенесла COVID-19

Победительница "Танцев со звездами 2020" Санта Димпоулос вызвала настоящую бурю эмоций зрителей, решив передать кубок победителя сопернице Юлии Саниной, хоть рок-дива трофей и не приняла. Экс-"ВИА Гра" тогда заявила, что уже стала победительницей, сумев бросить вызов самой себе. По окончанию проекта Санта посетила пресс-завтрак и дала интервью онлайн-изданию INSIDER.UA. Она ответила на вопросы о шоу и его закулисье, рассказала, как держит себя в форме и высказалась о семье. А также сделала неожиданное признание – звезда перенесла коронавирус.

Санта отметила, что участие в "Танцах со звездами 2020" далось ей нелегко – 12-часовые репетиции практически без перерыва существенно ударили по здоровью.

Из-за серьезных нагрузок на проекте знаменитость начала испытывать постоянное переутомление и работала на грани возможностей. На паркете ее поддерживала творческая команда. Дома она тоже нашла способ восстановиться.

Санта Димопулос перенесла COVID-19 (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Я обязательно медитировала – медитации очень помогают расслабиться и ощутить гармонию, для меня это жизненно важный ритуал. И, конечно, меня спасали витаминные капельницы, которые я делаю регулярно и уже года четыре точно ничем не болею. Даже COVID-19 я перенесла, всего лишь потеряв обоняние на месяц – это был единственный симптом", – сделала неожиданное признание звезда.

Правда, Санта не уточнила, когда именно это произошло. Можно предположить, что коронавирус она перенесла вместе с мужем бизнесменом Игорем Кучеренко. В мае звезда призналась, что мужчина тяжело переболел COVID-19 и даже пробыл в больнице 12 дней.