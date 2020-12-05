Переможниця "Танців з зірками 2020" проговорилася, що перенесла COVID-19

Переможниця "Танців з зірками 2020" Санта Дімпоулос викликала справжню бурю емоцій глядачів, вирішивши передати кубок суперниці Юлії Саніній, хоч рок-діва трофей і не прийняла. Екс-"ВІА Гра" тоді заявила, що вже стала переможцем, зумівши кинути виклик самій собі. По закінченню проекту Санта відвідала прес-сніданок і дала інтерв'ю онлайн-виданню INSIDER.UA. Вона відповіла на запитання про шоу і його лаштунки, розповіла як тримає себе в формі та висловилася про сім'ю. А також зробила несподіване зізнання – зірка перенесла коронавірус.

Санта зазначила, що участь у "Танцях з зірками 2020" далося їй нелегко – 12-годинні репетиції практично без перерви істотно вдарили по здоров'ю.

Через серйозні навантаження на проекті знаменитість почала відчувати постійну перевтому і працювала на межі можливостей. На паркеті її підтримувала творча команда. Вдома вона теж знайшла спосіб відновитися.

Санта Дімопулос перенесла COVID-19 (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Я обов'язково медитувала – медитації дуже допомагають розслабитися і відчути гармонію, для мене це життєво важливий ритуал. І, звичайно, мене рятували вітамінні крапельниці, які я роблю регулярно і вже роки чотири точно нічим не хворію. Навіть COVID-19 я перенесла, лише втративши нюх на місяць – це був єдиний симптом", – зробила несподіване зізнання зірка.

Правда, Санта не уточнила, коли саме це сталося. Можна припустити, що коронавірус вона перенесла разом з чоловіком бізнесменом Ігорем Кучеренко. У травні зірка зізналася, що чоловік тяжко перехворів COVID-19 і навіть пробув у лікарні 12 днів.