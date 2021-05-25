Почувствовала себя пуфиком в прихожей: финалистка Холостяка 11 призналась, что ей помогло прийти в себя

Девушка заверила, что после финала проекта даже не думала закрыться дома и страдать.

"Не сложилось ? Почувствовала себя пуфиком в прихожей? Ожидания не совпали с реальностью? Ну и фиг с ним - жизнь продолжается. Такая же яркая, сияющая и захватывающая", - поделилась оптимистичнім настроем Розали.

Оказалось, что на шоу она сдружилась с другой участницей – Джессикой. Девушка живет в городе Мукачево в окружении карпатских гор, куда и пригласила финалистку "Холостяка 11". Розали призналась, что ее новая подруга не дала ей заскучать и помогла встряхуться.

Розали и Джессика подружились на проекте (фото: instagram.com/rosali_kovbasa)

"Что это был за вихрь - я думала, что склею ласты, но было весело! Джес составила для нас план "выживи или умри" и вложила в эти 4 дня все разнообразие Закарпатья. Правда, спали мы по 4 часа от силы - но кого это волнует, когда каждый день тебя ждет столько крутых эмоций? Самое главное достижение - первый раз я побывала в горах", - поделилась ємоциями воодушевленная харьковчанка.

К слову, Розали переехала в Киев. Девушка призналась. Что очень не любит процесс поиска и аренды квартиры, но в этот раз ей удалось найти подходящий вариант со второй попытки. Она уточнила, что почти год буквально еженедельно ездила из Харькова в Киев по работе поэтому для удоства решила переехать в столицу.