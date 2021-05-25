Відчула себе пуфом в передпокої: фіналістка "Холостяка 11" зізналася, що їй допомогло прийти в себя

Дівчина запевнила, що після фіналу проекту навіть не думала закритися вдома і страждати.

"Не склалося ? Відчула себе пуфом в передпокої? Очікування не збіглися з реальністю? Ну і фіг з ним - життя триває. Такей ж яскраве, сяюче і захоплююче", - поділилася оптимістичним настроєм Розалі.

Виявилося, що на шоу вона здружилася з іншою учасницею – Джесікою. Дівчина живе в місті Мукачево в оточенні карпатських гір, куди і запросила фіналістку "Холостяка 11". Розалі зізналася, що її нова подруга не дала їй занудьгувати і допомогла розвіятися.

Розалі і Джессіка подружилися на проекті (фото: instagram.com/rosali_kovbasa)

"Що це був за вихор - я думала, що склею ласти, але було весело! Джес склала для нас план "виживи або помри" і вклала в ці 4 дні все розмаїття Закарпаття. Правда, спали ми по 4 години від сили - але кого це хвилює, коли кожен день тебе чекає стільки крутих емоцій? Найголовніше досягнення - перший раз я побувала в горах", - поділилася емоціями натхненна харків'янка.

До слова, Розалі переїхала до Києва. Дівчина зізналася, що дуже не любить процес пошуку і оренди квартири, але в цей раз їй вдалося знайти підходящий варіант з другої спроби. Вона уточнила, що майже рік буквально щотижня їздила з Харкова до Києва по роботі тому для зручності вирішила переїхати до столиці.