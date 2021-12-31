Подкинул мне кучу испытаний: Alyona Alyona сделала признание о своем бойфренде

"2021, що ти наробив! Ти перевернув моє життя з ніг на голову. Ти підкинув мені купу різних випробувань та життєвих іспитів, але я безмежно вдячна за те, що ти подарував мені кохання всього мого життя. Тепер я можу ділитися своїми почуттями і проживати всі свої події разом", - обратилась Алена к любимому.

Рэп-исполнительница подвела итоги уходящего года и оставила теплые пожелания и план счастливых событий для всех на 2022.

"Крутий рік… Я щиро бажаю, щоб 2022 був ще крутіший для всіх нас. Сьогодні ми с Денисом вітаємо вас вдвох і бажаємо вам:

подвійну дозу щястя

подвійну дозу здоров’я

подвійну дозу найяскравіших емоцій

щоб мрії здійснювалися вдвічі швидше

і працювалося вам вдвічі легше

Любимо вас і дуже міцно обіймаємо!" - обратилась она к поклонникам.

Alyona Alyona с бойфрендом и его родителями улетела в Стамбул (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Кстати, от концертов в новогоднюю ночь Алена отказалась, и отправилась в Турцию, в Стамбул со своим парнем и его родителями. К слову, компания уже прибыла в крупнейший турецкий город и наслаждается местными достопримечательностями.