Не подстраиваться и не ожидать: Мишина после расставания с Эллертом заговорила о жизненно важном

Ксения Мишина недавно огорошила поклонников неприятной новостью – она разорвала отношения с избранником и победителем Холостяки Александром Эллертом. Пара отдыхала в Крыму, и вдруг, как гром среди ясного неба, актриса объявила об окончательном разрыве с любимым. Сценарист "Квартала 95" покинул полуостров и отправился в Киев, а Ксения заинтриговала подписчиков философскими постами и рассуждениями на тему женственности, проявлений счастья, любви и гармонии с собой.
Нова запись в Instagram-аккаунте актрисы также была посвящена извечной теме.
Ксения опубликовала завораживающее портретное фото. Она смотрит магнетическим взглядом прямо в объектив фотографа, ее волосы красиво развеваются.
"Расслабиться, чтобы безгранично проявиться в этой жизни. Не соответствовать, не ожидать, не подстраиваться и не подстраивать. Принимать мир таким, какой он есть и себя в нем. Расслабиться и стать безграничным проявлением любви", - поделилась жизненными рассужденими на извечную тему Ксения.
Ксения очаровала магнетическим кадром (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Под постом актрисы собралось немало комментариев. Одна из пользовательниц сети обратилась к Ксении: "Тригубенко надо было выбирать для семьи, а не вот это вот все". Мишина отреагировала: "Надо было то , что было сделано".
В это время Александр Эллерт проводит досуг с друзьями, в частности, отдыхает в компании Андрея Рыбака – таке экс-участника Холостячки.
Напомним, что ранее Ксения Мишина в эффектном наряде порассуждала о сильных сторонах женщины.