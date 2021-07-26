Не подстраиваться и не ожидать: Мишина после расставания с Эллертом заговорила о жизненно важном

Ксения опубликовала завораживающее портретное фото. Она смотрит магнетическим взглядом прямо в объектив фотографа, ее волосы красиво развеваются.

"Расслабиться, чтобы безгранично проявиться в этой жизни. Не соответствовать, не ожидать, не подстраиваться и не подстраивать. Принимать мир таким, какой он есть и себя в нем. Расслабиться и стать безграничным проявлением любви", - поделилась жизненными рассужденими на извечную тему Ксения.

Ксения очаровала магнетическим кадром (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Под постом актрисы собралось немало комментариев. Одна из пользовательниц сети обратилась к Ксении: "Тригубенко надо было выбирать для семьи, а не вот это вот все". Мишина отреагировала: "Надо было то , что было сделано".

Космическая красота

Ксения, вы божественны. Восхищаюсь вами. Вашей красотой, нежностью и силой характера

Красивое фото! Слова взрослой и мудрой души внутри вас! Вы большая умница

Ох какая сильная фотография

Шикарная. Ну такая уже вы красивая

Этот взгляд, эти глаза. Ксения, вы бесподобны, вашу красоту не описать словами

Суперская фотка

В это время Александр Эллерт проводит досуг с друзьями, в частности, отдыхает в компании Андрея Рыбака – таке экс-участника Холостячки.