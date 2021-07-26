Не підлаштовуватися і не очікувати: Мішина після розставання з Еллертом заговорила про життєво важливе

Ксенія опублікувала чаруюче портретне фото. Вона дивиться магнетичним поглядом прямо в об'єктив фотографа, її волосся красиво розвивається.

"Розслабитися, щоб безмежно проявитися в цьому житті. Не відповідати, не чекати, не підлаштовуватися і не підлаштовувати. Приймати світ таким, яким він є і себе в ньому. Розслабитися і стати безмежним проявом любові", - поділилася життєвими міркуваннями на одвічну тему Ксенія.

Ксенія зачарувала магнетичним кадром (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Під постом актриси зібралося чимало коментарів. Одна з користувачок мережі звернулася до Ксенії: "Тригубенко треба було вибирати для сім'ї, а не ось це ось все". Мішина відреагувала:"Треба було те, що було зроблено".

Космічна краса

Ксенія, ви божественні. Захоплююся вами. Вашою красою, ніжністю і силою характеру

Красиве фото! Слова дорослої і мудрої душі всередині вас! Ви велика розумниця

Ох яка сильна фотографія

Шикарна. Ну така вже ви красива

Цей погляд, ці очі. Ксенія, ви незрівнянні, вашу красу не описати словами

Суперська фотка

У цей час Олександр Еллерт проводить дозвілля з друзями, зокрема, відпочиває в компанії Андрія Рибака – також екс-учасника Холостячки.