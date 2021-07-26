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Не підлаштовуватися і не очікувати: Мішина після розставання з Еллертом заговорила про життєво важливе

Автор: Ольвія Агаркова

Ксенія Мішина нещодавно приголомшила шанувальників неприємною новиною-вона розірвала стосунки з обранцем і переможцем Холостячки Олександром Еллертом. Пара відпочивала в Криму, і раптом, як грім серед ясного неба, актриса оголосила про остаточний розрив з коханим. Сценарист "Кварталу 95" покинув півострів і відправився до Києва, а Ксенія заінтригувала підписників філософськими постами і міркуваннями на тему жіночності, проявів щастя, любові і гармонії з собою.

Нова запис в Instagram-акаунті актриси також був присвячений одвічній темі.

Ксенія опублікувала чаруюче портретне фото. Вона дивиться магнетичним поглядом прямо в об'єктив фотографа, її волосся красиво розвивається.

"Розслабитися, щоб безмежно проявитися в цьому житті. Не відповідати, не чекати, не підлаштовуватися і не підлаштовувати. Приймати світ таким, яким він є і себе в ньому. Розслабитися і стати безмежним проявом любові", - поділилася життєвими міркуваннями на одвічну тему Ксенія.

Ксенія зачарувала магнетичним кадром (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Під постом актриси зібралося чимало коментарів. Одна з користувачок мережі звернулася до Ксенії: "Тригубенко треба було вибирати для сім'ї, а не ось це ось все". Мішина відреагувала:"Треба було те, що було зроблено".

  • Космічна краса
  • Ксенія, ви божественні. Захоплююся вами. Вашою красою, ніжністю і силою характеру
  • Красиве фото! Слова дорослої і мудрої душі всередині вас! Ви велика розумниця
  • Ох яка сильна фотографія
  • Шикарна. Ну така вже ви красива
  • Цей погляд, ці очі. Ксенія, ви незрівнянні, вашу красу не описати словами
  • Суперська фотка

У цей час Олександр Еллерт проводить дозвілля з друзями, зокрема, відпочиває в компанії Андрія Рибака – також екс-учасника Холостячки.

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина в ефектному вбранні поміркувала про сильні сторони жінки.

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Ксения Мишина