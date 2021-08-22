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Как же похож на папу: Ирина Билык очаровала ярким фото с подросшим сыном

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно развелась со своим мужем Асланом Ахмадовым, показала новое фото с их общим сыном - пятилетним Табризом.

Яркий снимок с мальчиком звезда опубликовала в своем Instagram.

На фото мама и сын позируют на фоне оранжевой стены. Оба они одеты в красочные спортивные костюмы - Табриз примерил фиолетовый, а Ирина выбрала бирюзовый худи и сиреневые бриджи.

Мальчик стоит на табуреточке и держит в руках розовый шарик, а мама нежно его обнимает.

"Незаметно растет мой сынок. А скоро и в школу... Вы думаете, будет еще локдаун?" – подписала семейный кадр 51-летняя Билык.

Ирина Билык показала красавчика сына Табриза (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Поклонники оставили сыну артистки немало комплиментов и в который раз отметили. что он очень похож на своего отца.

  • Який красавчік
  • Милые красотульки
  • Копия папа, лапусик
  • Очень красивый
  • Дуже гарні!
  • Красавчик!
  • На стиле
  • Такой красивый сынок, Ириша
  • Вы прекрасны!!!
  • Модные красавчики!
  • Ах, как подрос малыш
  • Как же похож на папу

Напомним, ранее Ирина Билык ошеломила неожиданным признанием - певица заявила, что никогда не считала себя красивой.

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Ирина Билык