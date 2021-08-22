Як же схожий на тата: Ірина Білик зачарувала яскравим фото з підрослим сином

На фото мама і син позують на тлі помаранчевої стіни. Обидва вони одягнені в барвисті спортивні костюми - Табриз приміряв фіолетовий, а Ірина вибрала бірюзовий Худі і бузкові бриджі.

Хлопчик стоїть на табуреточці і тримає в руках рожеву кульку, а мама ніжно його обіймає.

"Непомітно росте мій синок. А скоро і в школу... Ви думаєте, буде ще локдаун?"- підписала сімейний кадр 51-річна Білик.

Ірина Білик показала красеня сина Табріза (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники залишили синові артистки чимало компліментів і вкотре відзначили. що він дуже схожий на свого батька.