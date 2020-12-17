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Похожа на Лободу: фанаты отреагировали на резкую смену стиля Нади Дорофеевой

Автор: Lite

Надя Дорофеева на днях поделилась с фолловерами долгожданными снимками: певица сидит в красном кресле наставника на проекте "Голоса страны", 1+1. Дорофеева призналась, что за этот год перезагрузилась - и теперь готова делиться совершенно новой энергией с начинающими артистами.

На этот раз Дорофеева поделилась видео с проекта, написав, что съемки слепых прослушиваний завершены и отчитавшись, что свою нереальную команду она уже собрала.

"Я хочу сказать, что вы, конечно, будете в шоке от голосов в этом сезоне", - пообещала Надя своим поклонникам.

Фолловеры, как обычно, встретили все обновления своего кумира на ура, и новый виток в карьере, и новый непривычный образ. Дело в том, что Надя не только перезагрузилась, но и полностью сменила стиль. Певица сделала новую прическу - подстриглась, сделала челку, покрасила волосы.

Теперь ее практически не узнать, от милой шатенки не осталось и следа, на смену ей пришла дерзкая блондинка. Правда, фанаты забеспокоились, что их любимая Надя стала напоминать... Светлану Лободу. Интересно, что раньше Надя напомнила им американскую певицу Майли Сайрус.

То ли Майли Сайрус, то ли Лобода, то ли Надя Дорофеева (видео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"На Лободу похожа с такой прической и цветом волос", "Прическа напоминает Лободу...", "Копия Лободы теперь", - написали фолловеры, тем не менее, назвав певицу заранее самым лучшим тренером и пожелав Дорофеевой только побед.

Напомним, что после окончания карьеры в группе "Время и стекло", Надя Дорофеева представила сольную композицию gorit. Горячий трек уже взобрался на вершины чартов.

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