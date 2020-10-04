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Очень похожи: Ольга Фреймут умилила нежным фото с красавицей мамой

Автор: Марина Настевич

Телеведущая поздравила маму с профессиональным праздником

Украинская телеведущая и участница шоу "Танцы со звездами 2020" Ольга Фреймут растрогала поклонников нежным и редким фото со своей любимой мамой, которым поделилась в честь профессионального праздника родного человека.

На снимке, опубликованном в Instagram звезды, они с мамой трогательно обнимаются и держатся за руки. Как призналась Ольга, это фото было сделано уже давно - через неделю после рождения сына.

По традиции, в первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя, а Алла Фреймут уже 40 лет работает в школе. Ведущая поздравила маму и всех ее коллег с праздником и вспомнила о своих школах.

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Ольга Фреймут растрогала милым фото с мамой, на которую очень похожа (фото: instagram.com/freimutolia)

"Моя мама 40 років працює в школі, ніколи навіть не думала змінювати роботу. Яке щастя працювати за покликанням, і як почесно бути педагогом. Зі святом усіх вчителів! Особливо моїх - вітаю Новороздільську школу №4, школу мистецтв мого міста, ЛНУ ім. і.Франка! ...Це фото давнє, перший тиждень після народження сина", - написала Фреймут.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям, а также осыпали женщин комплиментами, отмечая, что они очень похожи и обе настоящие красавицы.

  • Очень похожи, как две сёстры! С Днём учителя, вашу маму! Самые хорошие и искренние пожелания и поздравления в ее адрес. Хороших и благодарных ей учеников!
  • Красуні, маму зі Святом!!!
  • Маму Аллу вітаю ! Здоров`я бажаю ! Ви дуже схожі на свою красиву маму !
  • Очень похожи
  • Ви дуже красиві ! Ось що означає українська краса - роки на неї не впливають !
  • Такі схожі, щастя вам
  • Які схожі. Красуні
  • Як дві краплі води
  • Как похожи.... Долгих лет маме...
  • Думала сестра
  • Гарна жінка
  • Яка красива ваша мама
  • Вітання мамі!!! Вона зовсім не змінилась,така ж гарна

Напомним, Ольга Фреймут сделала неожиданное заявление об участии в "Танцах со звездами".

Также сообщалось, что Ольга Фреймут в эфире "Танцев со звездами" устроила словесную перепалку с судьей Екатериной Кухар. Тогда Фреймут даже пожелала балерине, раскритиковавшей ноги телеведущей, сходить в церковь на покаяние, вместо судить всех и поливать грязью.

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Новости Украины Ольга Фреймутведущая