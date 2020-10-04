Дуже схожі: Ольга Фреймут розчулила ніжним фото з красунею мамою

Українська телеведуча та учасниця шоу "Танці з зірками 2020" Ольга Фреймут зворушила шанувальників ніжним і рідкісним фото зі своєю коханою мамою, яким поділилася на честь професійного свята рідної людини.

На знімку, опублікованому в Instagram зірки, вони з мамою зворушливо обнімаються і тримаються за руки. Як зізналася Ольга, це фото було зроблено вже давно - через тиждень після народження сина.

За традицією, у першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя, а Алла Фреймут вже 40 років працює в школі. Ведуча привітала маму і всіх її колег зі святом і згадала про свої школи.

Ольга Фреймут зворушила милим фото з мамою, на яку дуже схожа (фото: instagram.com/freimutolia)

"Моя мама 40 років працює в школі, ніколи навіть не думала змінювати роботу. Яке щастя працювати за покликанням, і як почесно бути педагогом. Зі святом усіх вчителів! Особливо моїх - вітаю Новороздільську школу №4, школу мистецтв мого міста, ЛНУ ім. і.Франка! ...Це фото давнє, перший тиждень після народження сина", - написала Фреймут.

Користувачі мережі приєдналися до привітань, а також обсипали жінок компліментами, відзначаючи, що вони дуже схожі і обидві справжні красуні.

Дуже схожі, як дві сестри! З Днем вчителя, вашу маму! Найкращі та найщиріші побажання та привітання на її адресу. Добрих і вдячних їй учнів!

Красуні, маму зі Святом!!!

Маму Аллу вітаю ! Здоров'я бажаю ! Ви дуже схожі на свою красиву маму !

Дуже схожі

Ви дуже красиві ! Вісь що означає українська краса - рокі на неї не впливають !

Такі схожі, щастя вам

Які схожі. Красуні

Як дві краплі води

Як схожі.... Довгих років мамі...

Думала сестра

Гарна жінка

Яка красива ваша мама

Вітання мамі!!! Вона зовсім не змінилась,така ж гарна

Нагадаємо, Ольга Фреймут зробила несподівану заяву про участь у "Танцях з зірками".

Також повідомлялося, що Ольга Фреймут в ефірі "Танців з зірками" влаштувала словесну перепалку з суддею Катериною Кухар. Тоді Фреймут навіть побажала балерині, яка розкритикувала ноги телеведучої, сходити в церкву на покаяння, замість судити всіх і поливати брудом.