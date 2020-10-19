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Как похожи! Счастливая Маша Ефросинина растрогала нежностью с мужем

Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая отправилась с мужем и друзьями на юг Украины

Маша Ефросинина после детокса на медицинском курорте вернулась домой в Киев полная сил и энтузиазма. Ведущая тут же приступила к работе, которую она просто обожает. Маша умеет наслаждаться моментом, любит путешествовать и отдыхать с пользой. Так, пока выехать в Европу проблематично, а количество стран для отдыха существенно ограничено, теледива решила изучать интересные места родной Украины. И вот, Маша с мужем Тимуром Хромаевым отправились на юг, а именно в село Шабо, где посетили экскурсию-дегустацию известного Центра культуры вина. Соответствующие фото знаменитость показала на страничке в Instagram.

Ведущая не скрывала, что она была счастлива вырваться из суетливого Киева в живописное место и интересно провести время с друзьями и любимым мужчиной.

Для экскурсии Маша выбрала стильный и удобный лук – платье макси с принтом polka-dot и чопорным белым воротничком, колготки с оригинальным орнаментом, массивные ботинки и набросила на плечи плотный вязаный кардиган. На одном из кадров ведущая расположилась на руках у мужа и обняла его за шею, на другом – Тимур держит Машу за руку.

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Маша Ефросинина с мужем и друзьями вырвались из Киева на юг Украины (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонникам сразу же бросилась в глаза химия межу супругами и их счастливый вид.

  • Красивые
  • Крутая пара
  • Вы шикарная пара!
  • Мария, у Вас такой интересный муж
  • Как Вы похожи с мужем! Особенно глаза
  • Какие вы классные! Так приятно смотреть на вас, когда вы вместе с мужем!
  • Невероятные! Такие светлые! Счастливые
  • Вы шикарны
  • Вы прекрасны
  • Как трогательно

Напомним, что ранее Маша Ефросинина покорила мастер-классом по эффектному мейкапу.

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