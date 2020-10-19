Як схожі! Щаслива Маша Єфросиніна зворушила ніжністю з чоловіком

Маша Єфросиніна після детоксу на медичному курорті повернулася додому в Київ повна сил і ентузіазму. Ведуча одразу ж приступила до роботи, яку вона просто обожнює. Маша вміє насолоджуватися моментом, любить подорожувати і відпочивати з користю. Так, поки виїхати в Європу проблематично, а кількість країн для відпочинку суттєво обмежена, теледіва вирішила вивчати цікаві місця рідної України. І ось, Маша з чоловіком Тимуром Хромаєвим вирушили на південь, а саме в село Шабо, де відвідали екскурсію-дегустацію відомого Центру культури вина. Відповідні фото знаменитість показала на сторінці в Instagram.

Ведуча не приховувала, що вона була щаслива вирватися з метушливого Києва в мальовниче місце і цікаво провести час з друзями і коханим чоловіком.

Для екскурсії Маша обрала стильний і зручний лук - плаття максі з принтом polka-dot і манірним білим комірцем, колготки з оригінальним орнаментом, масивні черевики і накинула на плечі щільний в'язаний кардиган. На одному з кадрів ведуча розташувалася на руках у чоловіка і обняла його за шию, на іншому – Тимур тримає Марію за руку.

Маша Єфросиніна з чоловіком і друзями вирвалися з Києва на південь України (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальникам відразу ж кинулася в очі хімія між подружжям та їх щасливий вигляд.

Красиві

Крута пара

Ви шикарна пара!

Марія, у Вас такий цікавий чоловік

Як Ви схожі з чоловіком! Особливо очі

Які ви класні! Так приємно дивитися на вас, коли ви разом з чоловіком!

Неймовірні! Такі світлі! Щасливі

Ви шикарні

Ви прекрасні

Як зворушливо

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна підкорила майстер-класом по ефектному мейкапу.