Как похудеть после родов: секрет знаменитой украинской актрисы

Наталка Денисенко рассказала, как похудеть после родов, не навредив здоровью

В 2017 году популярная украинская актриса Наталка Денисенко родила своего первенца Андрея. Спустя всего две недели после родов по женщине даже не было заметно, что она рожала - такой стройной была.

Как настолько быстро привести себя в форму после родов? Об этом звезда сериалов "Крепостная" и "Сага" рассказала за кулисами съемок шоу "Хто зверху?" на Новом канале.

"Во время беременности я набрала около 10 килограммов. Весила 56-57 килограммов - это рекордный вес для меня, было очень тяжело. Но уже через две недельки была в дородовой форме. Секрет прост: похудеть мне помогли естественные роды и грудное кормление", - призналась актриса.

По ее словам, природа устроена очень мудро. И если не нарушать естественный ход вещей, то и организм, и фигура восстановятся после родов очень быстро.

"Когда женщина кормит грудью, она чувствует, как у нее пульсирует живот - это сокращается матка. Простыми словами: организм как бы понимает, что ребенок уже родился, и можно возвращаться в прежнюю форму. Кроме того, кормить грудью - это большое удовольствие!" - улыбается Денисенко.

Наталка Денисенко выглядит невероятно (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Напомним, недавно беременная Эмили Ратаковски показала нежное видео и кое-что еще.