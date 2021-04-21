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Похудевшая Джамала в микротопе и коротких шортих впечатлила соблазнительным танцем

Автор: Lite

Джамала отдыхает с семьей в Египте и не забывает о своем здоровом диетическом питании, ведь сейчас она борется с лишними кило после рождения второго малыша. Артистка не признает инстаграмных стандартов красоты и осуждает навязанные сетевые нормы. А выступает за лояльное отношение к себе, щадящий режим похудения и индивидуальный подход. Неожиданно певица порадовала поклонником редким и не свойственым ей фотосетом из спортзала и зажигательным танцем на камеру.

На странице в Instagram она опубликовала фото в коротком спортивном топе и шортиках.

Звезда показала впечатляющие результаты своего похудения и подтянутые формы, а также станцевала на камеру.

Она заявила, что ее отношения со спортом можно описать коротким статусом – все сложно. Джамала признается, что практически не тренеруется. Она признает, что часто ссылается на стандартные отмазки, но стремительный ритм жизни действительно мешает ей регулярно прибегать к физическим нагрузкам. Артистка занималась спортом время от времени, когда ездила на отдых или все же находила окно в графике.

Вот уже несколько месяцев она правильно питается и придерживается рекомендаций диетолога. Из физичкой активности – очень редкие занятия бегом, максимум — планка, пресс, массаж.

Джамала показала впечатляющие результаты похудения (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В планах у Джамалы - пойти на процедуры по уходу, которые помогают в борьбе с целлюлитом, подтягивают кожу и т.д.

"Сейчас не могу сказать, что довольна своим телом. В некоторых местах хочется больше тонуса, избавиться от целлюлита, но в целом хочу немножко похвалить себя и подбодрить всех, кто со мной рядышком", - призналась знаменитость. Она призвала любить себя любыми и засвидетельствовала свою поддержку.

"Лицо красное, потому что после бега", - уточнила певица в комментариях.

Поклонники отметили, что их любимица заметно похудела и подбодрили ее.

  • Ой, Вы же прекрасны! Выглядите просто обворожительно
  • Хорошо выглядите. Работа не насмарку. Результат заметен
  • Судя по фото, Вы уже сбросили десяточку
  • Отличная форма
  • Вы в прекрасной форме! Я прям аплодирую! Всем бы так выглядеть через 10 месяцев после родов! Браво!

Напомним, что ранее Джамала растрогала поклонников фото своего отца с младшим внуком.

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