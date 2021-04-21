Схудла Джамала в мікротопі і коротких шортах вразила спокусливим танцем

Зірка показала вражаючі результати свого схуднення і підтягнуті форми, а також станцювала на камеру.

Вона заявила, що її стосунки зі спортом можна описати коротким статусом – все складно. Джамала зізнається, що практично не тренерується. Вона визнає, що часто посилається на стандартні відмазки, але стрімкий ритм життя дійсно заважає їй регулярно вдаватися до фізичних навантажень. Артистка займалася спортом час від часу, коли їздила на відпочинок або все ж знаходила вікно в графіку.

Ось уже кілька місяців вона правильно харчується і дотримується рекомендацій дієтолога. З фізичкой активності - дуже рідкі заняття бігом, максимум — планка, прес, масаж.

Джамала показала вражаючі результати схуднення (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В планах у Джамали - піти на процедури по догляду, які допомагають в боротьбі з целюлітом, підтягують шкіру і т. д.

"Зараз не можу сказати, що задоволена своїм тілом. У деяких місцях хочеться більше тонусу, позбутися целюліту, але в цілому хочу трошки похвалити себе і підбадьорити всіх, хто зі мною поряд", - зізналася знаменитість. Вона закликала любити себе будь-якими і засвідчила свою підтримку.

"Обличчя червоне, бо після бігу", - утонила зірка.

Прихильники зазначили, що їх улюбениця значно схудла та підьбадорили її компліментами.