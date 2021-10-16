Пока на начальном уровне: Кароль удивила новой профессией и намеком на судьбоносную встречу

Певица рассказала о своих необычных способностях - навыках пилота, рассекретила любимый цвет цвете и сообщила о вере в магию, а также вспомнила школьные годы.

Тина назвала свой любимый здоровый завтрак и заговорила о режиме питания. "В последнее время завтракаю гуакамоле с яйцами и киноа. Обычно ем 3-4 раза в день", - сообщила она.

Тина верит в магию и судьбоносные встречи (фото: instagram.com/tina_karol)

Артистка порассуждала над тем, чтобы сделала, став невидимкой на один день. Она бы без зазрения совести наслаждалась тортиками и десертами, а вот ее лишние кило после исполнения мечты сладкоежки никто бы не увидел.

Певица удивила своим новым занятием и призналась, чем сейчас занята. "Хочу прыгнуть с парашютом, и сейчас учусь на пилота — пока на начальном уровне", - похвасталась звезда.

Любимым цветом Тины оказался черный – певица назвала его траурным.

О своих школьных годах звезда отзывается без энтузиазма. "Это время мне запомнилось мучениями", - коротко отметила она.

<br>

Тина Кароль ответила на вопросы о себе

О новых проектах также предпочитает не распространятся, зато сообщает, что хотела бы спеть дуэтную композицию. Оказалось, Тина – фаталистка, ведь она верит в судьбоносные встречи.

"Я верю в магию и судьбу. Точно есть то, что связывает двоих людей", - убеждена звезда.