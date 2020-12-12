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Показала все: смелая Оля Полякова шокировала появлением на публике в блестящем микромини

Автор: Lite

Оля Полякова привыкла эпатировать публику, а ее сценические наряды и образы для съемок отличаются особой оригинальностью и даже экстремальностью. Сейчас певица задействована в шоу "Маска" на канале "Украина" и каждый раз поражает поклонников провокационными луками. Но по-настоящему удивить присутствующих Оле удалось на церемонии награждения премией "Музыкальная платформа" на канале "Украина", куда она отправилась в серебряном экстра-мини из бахромы! Фото появились в InstaStories программы "Зірковий шлях" и самой певицы.

Звезда призналась, что вместе с коллегами приняла участие в новогоднем концерте-премии "Музыкальная платформа". Она показала свой дерзкий образ. Артистка сняла на камеру процесс нанесения макияжа, а затем и результат. Оля позировала с ярко-алыми губами, нарисовала широкие размашистые стрелки и подчеркнула скулы румянами.

Отдельного внимание заслуживает ее экстремальный наряд. Она предпочла костюм с имитацией платье из серебряной бахромы с глубоким декольте и открытыми бедрами.

К слову, на красную дорожку певица вышла, накинув сверху на смелый наряд белый халат, в котром находилась в гримерной.

Оля Полякова появилась на музыкальной премии в смелом наряде ( фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Еще один не менее горячий лук – колготы в крупную сетку, блестящая куртка и корсетное боди ультрамаринового оттенка с переливами.

Оля Полякова поразила смелым образом (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что ранее Оля Полякова взбудоражила поклонников резко изменившимся и помолодевшим внешним видом.

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