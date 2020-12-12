Показала все: смілива Оля Полякова шокувала появою на публіці в блискучому мікроміні

Оля Полякова звикла епатувати публіку, а її сценічні вбрання й образи для зйомок відрізняються особливою оригінальністю і навіть екстремальністю. Зараз співачка задіяна в шоу "Маска" на каналі "Україна" і кожен раз вражає шанувальників провокаційними луками. Але по-справжньому здивувати присутніх Олі вдалося на церемонії нагородження премією "Музична платформа" на каналі "Україна", куди вона відправилася в срібному екстра-міні з бахроми! Фото з'явилися в InstaStories програми "Зірковий шлях" і самої співачки.

Зірка зізналася, що разом з колегами взяла участь у новорічному концерті-премії "Музична платформа". Вона показала свій зухвалий образ. Артистка зняла на камеру процес нанесення макіяжу, а потім і результат. Оля позувала з яскраво-червоними губами, намалювала широкі розмашисті стрілки і підкреслила рум'янами вилиці.

Окремої увагу заслуговує її екстремальне вбрання. Вона обрала костюм з імітацією сукні з срібної бахроми з глибоким декольте і відкритими стегнами.

До речі, на червону доріжку співачка вийшла, накинувши зверху на сміливе вбрання білий халат, в якому була у гримерці.

Оля Полякова з'явилася на музичній премії в сміливому вбранні ( фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Ще один не менш гарячий лук – колготи в крупну сітку, блискуча куртка і корсетне боді ультрамаринового кольору з переливами.

Оля Полякова вразила сміливим образом (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова розбурхала шанувальників різко змінами і значно молодшим зовнішнім виглядом.