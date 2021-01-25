Нужны даже зимой: нутрициолог рассказала, чем полезны замороженные ягоды

Перепады настроения и пониженная энергетика особенно сильно чувствуются в холодный сезон. Но нутрициологи давно нашли подсказку, как можно с этим справиться при помощи еды.

Надя Андреева перечислила продукты, которые, при ежедневном употреблении, снизят вероятность сезонных депрессий.

Также Андреева напоминает: не стоит забывать о пользе зелени даже в холодный сезон, а также она добавила, фрукты, овощи и ягоды тоже нужны организму круглый год. На этот раз речь пойдет именно о ягодах. Надя Андреева с семьей (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Чем полезны ягоды, даже замороженные?

Все подходы к питанию: веганский, вегетарианский, низкоуглеводный, аутоиммунный и многие другие - имеют одну общую рекомендацию: добавьте в свой рацион ягоды насыщенных цветов.

Причина в том, что ягоды богаты витаминами, флавоноидами, полифенолами, антиоксидантами, которые поддерживают здоровье, помогают бороться с воспалительными процессами и преждевременным старением. Ягоды, особенно малина и черника, содержат клетчатки почти столько же, сколько и бобовые, но при этом намного мягче воздействуют на ЖКТ. Также ягоды содержат намного меньше сахара, чем многие фрукты и больше клетчатки. За счет этого вероятность того, что вы получите резкий скачок уровня сахара в крови, намного меньше. Полифенолы в ягодах - это вещества, которые окрашивают ягоду в яркие цвета, часто поддерживают противовоспалительные процессы и наш иммунитет. По плотности питательных веществ дикие ягоды намного превосходят ягоды, выращенные на больших фермах. Поэтому по возможности включайте дикие ягоды во время сезона - ваш организм вас отблагодарит. Сейчас еще не сезон для ягод, но в магазинах обычно есть выбор замороженных. Смело включайте замороженные ягоды в рацион, как способ поддержать иммунитет именно в холодное время года. Регулярное использование ягод в питании поддерживает сердечно-сосудистую систему и защищает ее от окислительного стресса, снижает давление и снижает уровень воспалительных агентов в крови, уменьшает риск развития диабета второго типа и поддерживает здоровье мозга и глаз. Если вы покупаете замороженную ягоду, важно помнить, что иногда замороженные ягоды могут быть носителями некоторых вирусов и поэтому их важно правильно разморозить. Желательно либо прокипятить ягоды в течение 2 минут, либо приготовить их при температуре 90 градусов в течение 5 минут. Таким образом вы обезопасите себя. Да, частично витамин С разрушится, но и останется много полезных веществ, которые не разрушаются вследствие воздействия температуры", - рассказала Надя.

Напомним, специалист по питанию рассказала, что зелень полезно есть круглый год: читайте, как правильно ее хранить дома.