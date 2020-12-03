Полная переоценка ценностей: Слава Каминская рассказала о жизни после развода и новом романе

Слава Каминская дала интервью известному глянцевому журналу Viva!, рассказав много личных подробностей. Так, певица вновь заговорила о пережитом разводе с Эдгаром Каминским и о том, каким нелегким был этот период. Тем не менее, ей удалось выйти из него полностью другим человеком, с позитивным мышлением, но прежней верой в любовь.

К слову, у звезды появился и новый бойфренд. Правда, о нем она говорить не спешит. Но то, что в новых отношениях участница группы "НеАнгелы" счастлива, видно по цветущему внешнему виду Славы и ее жизнерадостным постам.

Слава пережила нелегкий период, но вновь счастлива (фото: instagram.com/babaslavka)

"У меня произошла полная переоценка ценностей, поменялись приоритеты и взгляды на многие вещи. На какие-то ситуации я стала абсолютно по-другому реагировать: на людей, их поступки, поведение. Все воспринимается в разы проще. Раньше жить было легче, но мы накручивали себя по таким пустякам! Сейчас вроде бы и новые проблемы появились, но начинаешь с благодарностью принимать все, что с тобой происходит", - рассказала Слава.

Напомним, накануне праздников Каминская решила украсить дом. Певица отправилась за покупками и, помимо гирлянд и дождика, прихватила также "ручного северного олененка".