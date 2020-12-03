Повна переоцінка цінностей: Слава Камінська розповіла про життя після розлучення і новий роман

Слава Камінська дала інтерв'ю відомому глянцевому журналу Viva!, розповівши багато особистих подробиць. Так, співачка знову заговорила про пережите розлучення з Едгаром Камінським і про те, яким нелегким був цей період. Тим не менш, їй вдалося вийти з нього повністю іншою людиною, з позитивним мисленням, але колишньою вірою в любов.

До речі, у зірки з'явився і новий бойфренд. Щоправда, про нього вона говорити не поспішає. Але те, що в нових відносинах учасниця групи "НеАнгели" щаслива, видно з квітучого зовнішнього вигляду Слави та її життєрадісних постів.

Слава пережила нелегкий період, але знову щаслива (фото: instagram.com/babaslavka)

"У мене відбулася повна переоцінка цінностей, змінилися пріоритети і погляди на багато речей. На якісь ситуації я стала абсолютно по-іншому реагувати: на людей, їх вчинки, поведінку. Все сприймається в рази простіше. Раніше жити було легше, але ми накручували себе такими дурницями! Зараз начебто і нові проблеми з'явилися, але починаєш з вдячністю приймати все, що з тобою відбувається", - розповіла Слава.

Нагадаємо, напередодні свят Камінська вирішила прикрасити будинок. Співачка вирушипа за покупками і, крім гірлянд і дощику, прихопила "ручного північного оленя".