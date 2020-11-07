Полностью голая экс-"ВИА Гра" всполошила фото на берегу моря
LAYAH позировала ню возле моря
Бывшая вокалистка "ВИА Гры", певица LAYAH (она же Ева Бушмина) давно запустила свой солный проект. Творческая девушка занимается не только музыкой, но и решила привлечь внимание общественности к проблемами экологии, сдела это оригинальным способом. На странице певицы в Instagram появилась серия фото, на которых она предстала ню посреди мусора.
Девушка позирует лежа на пляже, прикрыв интимные места водорослями. В руках у нее пластиковая бутылка, а рядом – ящик.
"Из-за нашего пластикового мусора", - гласит надпись на английском.
Комментаторы похвалили певицу за то, что она нашла оригинальный способ привлечь внимание к актуальной проблемме нерационального потребления и близости из-за него экологической катастрофы.
- Ну, что тут сказать! Человек талантлив во всем
- Как красиво
- Спасибо за такие работы
- Пятерочка
- Время не теряешь
- И прям проблему показали круто
Напомним, что ранее экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос раскрыла подробности интимной жизни с мужем.
Кстати, экс-"виагрянка" Надежда Мейхер восхитила пышным бюстом в платье-кимоно.