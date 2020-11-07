Повністю гола екс-"ВІА Гра" розбурхала фото на березі моря
LAYAH позувала ню біля моря
Колишня вокалістка "ВІА Гри", співачка LAYAH (вона ж Єва Бушміна) давно запустила свій солный проект. Творча дівчина займається не тільки музикою, але і вирішила привернути увагу громадськості до проблемами екології, зробивши це оригінальним способом. На сторінці співачки в Instagram з'явилася серія фото, на яких вона постала ню посеред сміття.
Дівчина позує лежачи на пляжі, прикривши інтимні місця водоростями. В руках у неї пластикова пляшка, а поруч – ящик.
"Через наше пластикове сміття", - свідчить напис англійською.
Коментатори похвалили співачку за те, що вона знайшла оригінальний спосіб привернути увагу до актуальної проблемме нераціонального споживання і близькості через нього екологічної катастрофи.
- Ну, що тут сказати! Людина талановита в усьому
- Як красиво
- Спасибі за такі роботи
- Пятерочка
- Час не втрачаєш
- І прям проблему показали круто
Нагадаємо, що раніше екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос розкрила подробиці інтимного життя з чоловіком.
До речі, екс-"виагрянка" Надія Мейхер захопила пишним бюстом плаття-кімоно.