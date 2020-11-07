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Повністю гола екс-"ВІА Гра" розбурхала фото на березі моря

Новость на русском → Субота 07 листопада 2020 08:37
Повністю гола екс-"ВІА Гра" розбурхала фото на березі моря LAYAH (фото: instagram.com/layahmusic)
Автор: Lite

LAYAH позувала ню біля моря

Колишня вокалістка "ВІА Гри", співачка LAYAH (вона ж Єва Бушміна) давно запустила свій солный проект. Творча дівчина займається не тільки музикою, але і вирішила привернути увагу громадськості до проблемами екології, зробивши це оригінальним способом. На сторінці співачки в Instagram з'явилася серія фото, на яких вона постала ню посеред сміття.

Дівчина позує лежачи на пляжі, прикривши інтимні місця водоростями. В руках у неї пластикова пляшка, а поруч – ящик.

"Через наше пластикове сміття", - свідчить напис англійською.

Коментатори похвалили співачку за те, що вона знайшла оригінальний спосіб привернути увагу до актуальної проблемме нераціонального споживання і близькості через нього екологічної катастрофи.

  • Ну, що тут сказати! Людина талановита в усьому
  • Як красиво
  • Спасибі за такі роботи
  • Пятерочка
  • Час не втрачаєш
  • І прям проблему показали круто

Нагадаємо, що раніше екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос розкрила подробиці інтимного життя з чоловіком.

До речі, екс-"виагрянка" Надія Мейхер захопила пишним бюстом плаття-кімоно.

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