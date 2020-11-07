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Полностью голая экс-"ВИА Гра" всполошила фото на берегу моря

Автор: Lite

LAYAH позировала ню возле моря

Бывшая вокалистка "ВИА Гры", певица LAYAH (она же Ева Бушмина) давно запустила свой солный проект. Творческая девушка занимается не только музыкой, но и решила привлечь внимание общественности к проблемами экологии, сдела это оригинальным способом. На странице певицы в Instagram появилась серия фото, на которых она предстала ню посреди мусора.

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Девушка позирует лежа на пляже, прикрыв интимные места водорослями. В руках у нее пластиковая бутылка, а рядом – ящик.

"Из-за нашего пластикового мусора", - гласит надпись на английском.

Комментаторы похвалили певицу за то, что она нашла оригинальный способ привлечь внимание к актуальной проблемме нерационального потребления и близости из-за него экологической катастрофы.

  • Ну, что тут сказать! Человек талантлив во всем
  • Как красиво
  • Спасибо за такие работы
  • Пятерочка
  • Время не теряешь
  • И прям проблему показали круто

Напомним, что ранее экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос раскрыла подробности интимной жизни с мужем.

Кстати, экс-"виагрянка" Надежда Мейхер восхитила пышным бюстом в платье-кимоно.

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