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Полный кач: Леся Никитюк похвасталась яркими фото с прогулок по Стамбулу

Автор: Lite

Леся Никитюк недавно вместе со своей мамой прилетела в Турцию, чтобы пройти в местной клинике полное обследование организма. Телеведущая делает это ежегодно, чтобы быть осведомленной о состоянии своего здоровья. К радости звезды, результаты ее порадовали - она вполне здорова. Так что Леди Ле отправилась гулять по колоритному Стамбулу.

Красочными кадрами из солнечного мегаполиса Никитюк поделилась на своей странице в Instagram.

Для начала Леся отправилась в один из ресторанов, где полакомилась вкуснейшими блюдами из мяса и красным вином.

"ВеріДелішес. Нусрет не прийшов", - подписала фото артистка, намекая на название заведения.

Также она побаловала себя морской прогулкой по Босфору, для которой выбрала стильный и удобный лук. Леся позировала перед камерой в черных кожаных лосинах, удлиненной голубой рубашке и белом кардигане сверху. Она дополнила образ солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными.

"Розкішна морська прогулянка по Босфору! Повний кач", - поделилась телеведущая.

Напоследок звезда прогулялась по берегу пролива и устроила мини-фотосессию на камнях. Никитюк предстала в нежном весеннем аутфите - она надела белые брюки и длинную голубую рубашку оверсайз.

Прическу Леди Ле дополнила стильным головным убором-повязкой, а в качестве аксессуара выбрала маленькую сумочку с цветочным принтом.

"Простіть мене, якщо що, і я вас теж прощаю. P.s.Особливо простіть ті, з ким не сфоткалась", - написала Никитюк, так как снимки были сделаны в Прощеное воскресенье, что в 2021 году выпало на 14 марта.

Леся Никитюк поделилась красочными фото с отпуска в Стамбуле (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети пришли в восторг от образов Никитюк и засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Фешн із май профешн - це про фото
  • як гарно
  • Хюррем
  • Яка стильна
  • Хорошего отдыха
  • Красотка
  • Стильная модная яркая, супер огонь девушка
  • Восхитительна как всегда!
  • Дуже гарне фото, а кольори
  • Леся я торчу от Босфора,мскажи супер
  • Леся ти дуже красива жінка
  • Лесічка ти золото

Напомним, Леся Никитюк после поездки в турецкую клинику сделала заявление о здоровье.

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Новости Украины Леся Никитюкведущая
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