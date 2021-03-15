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Повний кач: Леся Нікітюк похвалилася яскравими фото з прогулянок по Стамбулу

Автор: Lite

Леся Нікітюк нещодавно разом зі своєю мамою прилетіла в Туреччину, щоб пройти в місцевій клініці повне обстеження організму. Телеведуча робить це щороку, аби бути обізнаною про стан свого здоров'я. До радості зірки, результати її порадували - вона цілком здорова. Так що Леді Ле відправилася гуляти по колоритному Стамбулу.

Барвистими кадрами з сонячного мегаполісу Нікітюк поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для початку Леся відправилася в один з ресторанів, де поласувала смачними стравами з м'яса і червоним вином.

"ВеріДелішес. Нусрет не прийшов", - підписала фото артистка, натякаючи на назву закладу.

Також вона потішила себе морською прогулянкою по Босфору, для якої вибрала стильний і зручний лук. Леся позувала перед камерою в чорних шкіряних лосинах, подовженій блакитній сорочці та білій кофтинці зверху. Вона доповнила образ сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним.

"Розкішна морська прогулянка по Босфору! Повний кач", - поділилася телеведуча.

Наостанок зірка прогулялася по березі протоки і влаштувала міні-фотосесію на каменях. Нікітюк постала в ніжному весняному аутфиті - вона одягнула білі штани і довгу блакитну сорочку оверсайз.

Зачіску Леді Ле доповнила стильним головним убором-пов'язкою, а в якості аксесуара вибрала маленьку сумочку з квітковим принтом.

"Простіть мене, якщо що, і я вас теж прощаю. P. s.Особливо простіть ті, з ким не сфоткалась", - написала Нікітюк, так як знімки були зроблені в Прощену неділю, яка у 2021 році випала на14 березня.

Леся Нікітюк поділилася барвистими фото з відпустки в Стамбулі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі прийшли в захват від образів Нікітюк і засипали її компліментами в коментарях.

  • Фешн із май профешн - це про фото
  • як гарно
  • Хюррем
  • Яка стильна
  • Хорошого відпочинку
  • Красуня
  • Стильна модна яскрава, супер вогонь дівчина
  • Чудова як завжди!
  • Дуже гарне фото, а кольори
  • Леся я торчу від Босфору,мскажи супер
  • Леся ти дуже красива жінка
  • Лесічка ти золото

Нагадаємо, Леся Нікітюк після поїздки в турецьку клініку зробила заяву про здоров'я.

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Новини України Леся Нікітюкведущая
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