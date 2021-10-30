"Получал пинки в школе": Влад Яма рассказал о детстве, любимой жене и сложном характере сына

Влад, в прямых эфирах шоу "Твій день" вы более сдержанный, однако в вечерних эфирах "Танців з зірками" часто шутите. Это импровизация или заготовки?

Пытаюсь готовиться, когда узнаю тему эфира "Танцев". Еще у нас обычно днем прогон, и мы с судьями видим кое-что из номеров. Хотя вечером все может быть по-другому.

Влад в разных проектах разный (фото: пресс-служба 1+1)

А что касается прямых эфиров "Твого дня", то у нас каждый день есть редакционные летучки, где мы обсуждаем, что будем рассказывать нашим зрителям, и чем будем удивлять. Кстати, недавно мы с коллегами в прямом эфире решили воплощать в жизнь мечты наших зрителей, поэтому презентовали новенькую красную машину как большой благотворительный подарок. По опросам, именно этот автомобиль был мечтой многих зрителей 1+1. Шанс получить этот подарок есть у того, кто сделает благотворительный взнос на сайте mriya.1plus1.ua.

На собранные деньги мы планируем купить необходимое оборудование в новое отделение акушерской кардиологии для Института Амосова. За первые шесть дней мы уже собрали 1 миллион 25 тысяч гривен и уже купили два немецких реанимационных бокса для младенцев, но клиника нуждается еще и в другом оборудовании. Поэтому теперь у нас новая цифра сбора - 2 миллиона гривен и больше! Благотворительное дело "Твоя мрія" продлится до 15 декабря, так что присоединяйтесь и вы.

Кстати, эта машинка скоро появится на “Танцях з зірками”, а ведущие “Твого дня” появятся на балконе вечернего шоу. Следите за анонсами.

У Леона непростой характер (фото: пресс-служба 1+1)

В Instagram вы иногда постите фото с родителями, и становится очевидным, что даже сейчас, во взрослом возрасте вы с ними очень близки - таким отношениям можно только позавидовать. Ваши родители воспитали хорошего сына.

Родители - Николай Петрович и Любовь Николаевна - меня поддерживали во всем, чем бы я ни занимался. Когда я пошел на танцы, они сказали - если тебе нравится, у тебя выходит - занимайся! Когда мне нужно было поехать куда-то на соревнования, а денег не было, родители заняли нужную сумму, и я поехал на чемпионат Украины. Я знал, что им сложно, но они не показывали этого.

Я догадывался, что мое увлечение танцами стоит дороже, чем могли позволить себе родители. Помню, как-то получил пинков в школе, пришел и сказал, что не хочу больше заниматься танцами. Был уверен, что отец скажет: "Нет, ты уже пять лет занимаешься, ты уже чемпион Запорожья, надо продолжать, не бросать". Но он сказал: "Если хочешь - уходи". И я не ушел, не бросил танцы.

Хореограф и ведущий добивался всего упорным трудом (фото: пресс-служба 1+1)

Отец всегда был для меня примером. Я знал, что он пунктуален, внимателен, что он всегда заботится о семье. У нас с братом на праздники всегда были подарки. Я знал, как отец и мама относились к своим родителям. Меня удивляют отношения некоторых моих друзей с их родителями. Кто-то общается мало, кто-то общается, потому что надо, и не получает от этого удовольствия. Кто-то вообще не общается. Кто-то не уважает своих родителей за какие-то поступки. Никогда этого не понимал, я не знаю, как это.

Да, в каждой семье по-своему, наверное, что-то должно было серьезное произойти в жизни, чтобы так презирать родителей, но искренне не понимаю, как это может быть, чтобы родители не были твоими близкими людьми.

А каких принципов придерживаетесь вы с Лилианой в воспитании сына Леона?

Воспитание моих родителей меня и наше с женой Леона совпадает, и по-другому быть не может. Все заложено с детства. Но скажу, что у нашего сына действительно непростой характер. Это было понятно даже с даты рождения. Мой брат Дмитрий очень любит гороскопы, и он сразу сказал, что Леон вам даст прикурить (улыбается).

У сына на все есть свое мнение, которого он придерживается. Он может нас с женой послушать, а может, и нет. Может доказывать, что это не так. Очень любит спорить. Несколько раз мы даже не знали с Лилианой, как поступить с ним.

У сына непрстой характер, признается Влад (фото: пресс-служба 1+1)

Он начал заниматься танцами?

Да, недавно он начал ходить в танцевальную школу и изучать брейкданс. Хотя я хотел, чтобы Леон сначала пошел на бальные танцы. Поэтому не сразу соглашался на брейкданс, но сын был очень настойчив в своем желании. Через некоторое время я сдался. К тому же, Леон с первых уроков начал демонстрировать неплохие результаты. Но я не оставляю надежду, что когда-нибудь он все же изъявит желание пойти и в бальный класс.

Последние несколько лет вы всей семьей зимой летаете в Майами на отдых. Кстати, там вы проводите много времени с нашей гимнасткой Анной Бессоновой и ее мужем Дмитрием Момотом, которые сейчас живут в США. Расскажите, с кем еще из звезд вы дружите?

Мы с Дмитрием, мужем Анны, дружим уже 15 лет, еще с университетских времен, когда я учился один год в Киеве в магистратуре института физкультуры. Нас познакомили общие друзья - это была студенческая тусовка. Потом тренировались в одном спортивном зале, виделись почти каждый день, сблизились.

Позже, когда мы с Лилианой стали родителями, решили предложить Дмитрию стать крестным нашего сына. Когда я ему позвонил, сначала он согласился, а потом сказал, что через две недели едет в Америку. И оказалось, что едет насовсем, а не в путешествие. Вот теперь едем к куму каждую зиму в США.

Ведущий предпочитает дружить со звездами (фото: пресс-служба 1+1)

На самом деле больше ни с кем так близко не дружу со звездами, но со многими общаемся, например, с Екатериной Кухар мы сейчас очень часто видимся и нам всегда есть о чем поговорить. Нам интересно вместе. С Юрой Горбуновым всегда рады видеть друг друга. Встретились с ним на каком-то мероприятии, он достал телефон, показал фото своих сыновей, я показал своего - постояли, поговорили о родительских делах.

Планируете поездку в Майами этой зимой?

Да, планируем, если будут открыты границы и разрешится ситуация с коронавирусом во всем мире.