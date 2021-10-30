"Отримував стусани в школі": Влад Яма розповів про дитинство, кохану дружину і складний характер сина

Влад, в прямих ефірах шоу "Твій день" ви більш стриманий, проте у вечірніх ефірах "Танців з зірками" часто жартуєте. Це імпровізація або заготовки?

Намагаюся готуватися, коли дізнаюся тему ефіру "Танців". Ще у нас зазвичай вдень прогін, і ми з суддями бачимо дещо з номерів. Хоча ввечері все може бути по-іншому.

Влад в різних проектах різний (фото: прес-служба 1+1)

А що стосується прямих ефірів "Твого дня", то у нас кожен день є редакційні летючки, де ми обговорюємо, що будемо розповідати нашим глядачам, і чим будемо дивувати. До речі, нещодавно ми з колегами в прямому ефірі вирішили втілювати в життя мрії наших глядачів, тому презентували новеньку червону машину як великий благодійний подарунок. За опитуваннями, саме цей автомобіль був мрією багатьох глядачів 1 + 1. Шанс отримати цей подарунок є у того, хто зробить благодійний внесок на сайті mriya.1plus1.ua.

На зібрані гроші ми плануємо купити необхідне обладнання в нове відділення акушерської кардіології для інституту Амосова. За перші шість днів ми вже зібрали 1 мільйон 25 тисяч гривень і вже купили два німецькі реанімаційні бокси для немовлят, але клініка потребує ще й іншого обладнання. Тому тепер у нас нова цифра збору - 2 мільйони гривень і більше! Благодійна справа "Твоя мрія" триватиме до 15 грудня, тож приєднуйтесь і ви.

До речі, ця машинка скоро з'явиться на "Танцях з зірками", а ведучі "Твого дня" з'являться на балконі вечірнього шоу. Слідкуйте за анонсами.

У Леона непростий характер (фото: прес-служба 1+1)

В Instagram ви іноді постите фото з батьками, і стає очевидним, що навіть зараз, в дорослому віці ви з ними дуже близькі - таким відносинам можна тільки позаздрити. Ваші батьки виховали хорошого сина.

Батьки - Микола Петрович і Любов Миколаївна - мене підтримували у всьому, чим би я не займався. Коли я пішов на танці, вони сказали - якщо тобі подобається, у тебе виходить, займайся! Коли мені потрібно було поїхати кудись на змагання, а грошей не було, батьки зайняли потрібну суму, і я поїхав на Чемпіонат України. Я знав, що їм складно, але вони не показували цього.

Я здогадувався, що моє захоплення танцями коштує дорожче, ніж могли дозволити собі батьки. Пам'ятаю, якось отримав стусанів в школі, прийшов і сказав, що не хочу більше займатися танцями. Був упевнений, що батько скаже: "Ні, ти вже п'ять років займаєшся, ти вже чемпіон Запоріжжя, треба продовжувати, не кидати". Але він сказав: "Якщо хочеш - йди". І я не пішов, не кинув танці.

Хореограф і ведучий домагався всього наполегливою працею (фото: прес-служба 1+1)

Батько завжди був для мене прикладом. Я знав, що він пунктуальний, уважний, що він завжди піклується про сім'ю. У нас з братом на свята завжди були подарунки. Я знав, як батько і мама ставилися до своїх батьків. Мене дивують стосунки деяких моїх друзів з їхніми батьками. Хтось спілкується мало, хтось спілкується, тому що треба, і не отримує від цього задоволення. Хтось взагалі не спілкується. Хтось не поважає своїх батьків за якісь вчинки. Ніколи цього не розумів, я не знаю, як це.

Так, в кожній родині по-своєму, напевно, щось повинно було серйозне статися в житті, щоб так зневажати батьків, але щиро не розумію, як це може бути, щоб батьки не були твоїми близькими людьми.

А яких принципів дотримуєтеся ви з Ліліаною у вихованні сина Леона?

Виховання моїх батьків мене і наше з дружиною Леона збігається, і по-іншому бути не може. Все закладено з дитинства. Але скажу, що у нашого сина дійсно непростий характер. Це було зрозуміло навіть з дати народження. Мій брат Дмитро дуже любить гороскопи, і він відразу сказав, що Леон вам дасть прикурити (посміхається).

У сина на все є своя думка, якого він дотримується. Він може нас з дружиною послухати, а може і ні. Може доводити, що це не так. Дуже любить сперечатися. Кілька разів ми навіть не знали з Ліліаною, як вчинити з ним.

У сина непрстой характер, зізнається Влад (фото: прес-служба 1+1)

Він почав займатися танцями?

Так, нещодавно він почав ходити в танцювальну школу і вивчати брейкданс. Хоча я хотів, щоб Леон спочатку пішов на бальні танці. Тому не відразу погоджувався на брейкданс, але син був дуже наполегливий у своєму бажанні. Через деякий час я здався. До того ж, Леон з перших уроків почав демонструвати непогані результати. Але я не залишаю надію, що коли-небудь він все ж виявить бажання піти і в бальний клас.

Останні кілька років ви всією сім'єю взимку літаєте в Майамі на відпочинок. До речі, там ви проводите багато часу з нашою гімнасткою Ганною Безсоновою і її чоловіком Дмитром Момотом, які зараз живуть в США. Розкажіть, з ким ще із зірок ви дружите?

Ми з Дмитром, чоловіком Ганни, дружимо вже 15 років, ще з університетських часів, коли я навчався один рік у Києві в магістратурі інституту фізкультури. Нас познайомили спільні друзі - це була студентська тусовка. Потім тренувалися в одному спортивному залі, бачилися майже кожен день, зблизилися.

Пізніше, коли ми з Ліліаною стали батьками, вирішили запропонувати Дмитру стати хрещеним нашого сина. Коли я йому подзвонив, спочатку він погодився, а потім сказав, що через два тижні їде в Америку. І виявилося, що їде назовсім, а не в подорож. Ось тепер їдемо до кума щозими в США.

Ведучий вважає за краще дружити з зірками (фото: прес-служба 1+1)

Насправді більше ні з ким так близько не дружу з зірками, але з багатьма спілкуємося, наприклад, з Катериною Кухар ми зараз дуже часто бачимося і нам завжди є про що поговорити. Нам цікаво разом. З Юрою Горбуновим завжди раді бачити один одного. Зустрілися з ним на якомусь заході, він дістав телефон, показав фото своїх синів, Я показав свого - постояли, поговорили про батьківські справи.

Плануєте поїздку в Майамі цієї зими?

Так, плануємо, якщо будуть відкриті кордони і вирішиться ситуація з коронавірусом у всьому світі.