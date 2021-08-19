"Получите радость": хозяйственна Ребрик поделилась секретным рецептом сладких яблок на Спас

На Лилии – белоснежный легкий комбинезон с резинкой на талии и летние ажурные кожаные полусапожки. Она решила рассказать о том, что не стоит делать на Спас и поделилась приметами.

"Не смейте ссориться, ругаться, конфликтовать, выяснять отношения! Воспринимайте все спокойно, не взрывайтесь, мира всем в этот день. Обязательно съешьте яблочко, хорошо, если оно будет освящено! А перед тем - загадайте желание: доброе и светлое, тогда оно обязательно сбудется! По примете, если яблочко на Спас вам попадет сладкое, то получите радость! Если кислое - ждите трудности!" - просветила поклонников ведущая.

Лилия Ребрик показала летний праздничный образ (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Она также поспешила поделиться с ними подсказкой, как гарантированно сделать яблоки сладкими и дала бесхитростный рабочий рецепт.

"Растопите чайную ложку сливочного масла на сковороде, добавьте 2-3 ложки сахара и растопите с маслом до состояния карамели. Добавьте мелко нарезанные яблоки, штуки 4, пару минут обжарьте их с обеих сторон, и все – сладкие яблочки готовы! Чтобы вкус был еще острее, добавьте немного ванили или корицы!" - посоветовала звезда, которая, ко всему прочему, является еще и отличной хозяйкой.

Также Лилия сделала небольшую оговорку и поправку: "Между прочим, в Спас нельзя есть яблоки в одиночестве! Поэтому зовите семью, друзей и близких и устраивайте теплую яблоневую встречу!".

Поклонники поздравили ведущую со светлым праздником и оставили для нее и ее семьи самые теплые и искренние пожелания.