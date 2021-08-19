"Отримайте радість": господарська Ребрик поділилася секретним рецептом солодких яблук на Спас

На Лілії - білосніжний легкий комбінезон з резинкою на талії і літні ажурні шкіряні півчобітки. Вона вирішила розповісти про те, що не варто робити на Спас і поділилася прикметами.

"Не смійте сваритися, лаятися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки! Сприймайте все спокійно, не вбухайте, миру всім в цей день. Обов'язково з'їжте яблучко, добре, якщо воно буде освячено! А перед тим - загадайте бажання: добре і світле, тоді воно обов'язково збудеться! За прикметою, якщо яблучко на Спас вам трапиться солодке, то отримаєте радість! Якщо кисле - чекайте труднощі!"- просвітила шанувальників ведуча.

Лілія Ребрик показала літній святковий образ (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вона також поспішила поділитися з ними підказкою, як гарантовано зробити яблука солодкими і дала нехитрий робочий рецепт.

"Розтопіть чайну ложку вершкового масла на сковороді, додайте 2-3 ложки цукру і розтопіть з маслом до стану карамелі. Додайте дрібно нарізані яблука, штуки 4, пару хвилин обсмажте їх з обох сторін, і все - солодкі яблучка готові! Щоб смак був ще гостріше, додайте трохи ванілі або кориці!" - порадила зірка, яка, до всього іншого, є ще й відмінною господинею.

Також Лілія зробила невелике застереження і поправку: "Між іншим, в Спас не можна їсти яблука на самоті! Тому кличте сім'ю, друзів і близьких і влаштовуйте теплу яблуневу зустріч!".

Шанувальники привітали ведучу зі світлим святом і залишили для неї і її сім'ї найтепліші і щирі побажання.