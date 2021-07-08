Полуголая в бассейне: Дженнифер Лопес засыпала сеть горячими фото топлес

Певица выглядит просто сногсшибательно: на ней надет купальник, усыпанный камнями и блестками. Все, как любит популярная во всем дива. Образ дополнили браслет модного плетения, кольца, а также крупные серьги и кафы. Макияж певице сделали с загадочными smoky, а волосы уложили в мокрую укладку, зачесав назад. Помимо роликов и обрывков нового клипа, она выложила целую "мозаику", которая составила огромное фото в купальнике.

Дженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Под снимками поднялся настоящий ажиотаж: поклонники не могут остановиться в выражении эмоций своей любимой артистке: "Огонь", "О боже", "Королева", "Ты лучшая", "Самая красивая женщина на земле"…

К слову, песня Cambia el Paso родилась у Лопес из-за разрыва с Алексом, но далеко не от страданий. Напротив: в одном из недавних интервью певица призналась, что давно не ощущала себя так хорошо. Она не сказала открыто о чувствах к Бену Аффлеку, но призналась, что невероятно счастлива.

"Я хочу, чтобы люди, которые заботятся обо мне, знали, что я действительно сейчас там, где мне хорошо. И я думаю, что, как только вы придете к тому же, с вами произойдут удивительные вещи, которые, как вы думали, в вашей жизни никогда не повторятся. Это то, что происходит со мной сейчас. Я обожаю всю любовь, которая сейчас встречается на моем пути, и все добрые пожелания. И я просто хочу, чтобы все знали, что сейчас самое лучшее время в моей жизни", - сказала Дженнифер в радиошоу Зейна Лоу.