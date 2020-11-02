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Полуголая Ким Кардашьян похвасталась пышными формами на откровенных пляжных фото

Автор: Lite

Звезда показала новые фото с отдыха

Ким Кардашьян, которая отправилась отмечать 40-летие на райский остров, не стала присоединяться к звездному флэшмобу в нарядах для Хэллоуина. Вместо этого она запостила массу новых горячих фото с данного мероприятия. В основном - в пляжных образах, которые выгодно подчеркнули ее соблазнительные формы.

Ким обожает яркие наряды (фото: instagram.com/kimkardashian)

Первый из них составил ярко-розовый купальник: кроп-топ и бикини с высокой посадкой. В комплект также вошли шорты для серфинга яркой расцветки, которые она дополнила белыми кроссовками. Солнцезащитные очки с полупрозрачными стеклами и плетеная сумочка бежевого оттенка завершили лук, который Ким показала со всех сторон.

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Звезда все еще делится фото с отдыха (фото: instagram.com/kimkardashian)

Второй лук получился не менее соблазнительным - его составили черные мини-шорты, а также верх от бикини, черная шляпка-панама, очки с темными стеклами и черные вьетнамки. В таком наряде звезда отправилась на велопрогулку в компании друзей и родных.

К слову, любимый муж Ким Канье Уэст на фото с отдыха не запечатлен. Но о роскошных подарках для своей жены-именинницы не забыл.
Напомним, ранее Ким Карадашьян показала, что он подарил ей встречу с отцом Робертом Карадашьяном. А вернее - с его голограммой. По словам звезды, этот презент был самым оригинальным и необычным, и растрогал их с сестрами до слез.

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