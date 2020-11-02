Напівгола Кім Кардашьян похвалилася пишними формами на відвертих пляжних фото

Кім Кардашьян, яка вирушила відзначати 40-річчя на райський острів, не стала приєднуватися до зоряного флэшмобу в нарядах для Хеллоуїна. Замість цього вона запостила масу нових гарячих фото з цього заходу. В основному - в пляжних образах, які вигідно підкреслили її спокусливі форми.

Кім обожнює яскраві вбрання (фото: instagram.com/kimkardashian)

Перший з них склав яскраво-рожевий купальник: кроп-топ і бікіні з високою посадкою. В комплект також увійшли шорти для серфінгу яскравого забарвлення, які вона доповнила білими кросівками. Сонцезахисні окуляри з напівпрозорими стеклами і плетена сумочка бежевого відтінку завершили лук, який Кім показала зі всіх сторін.

Зірка все ще ділиться фото з відпочинку (фото: instagram.com/kimkardashian)

Другий лук вийшов не менш спокусливим - його склали чорні міні-шорти, а також верх від бікіні, чорний капелюшок-панама, окуляри з темними стеклами і чорні в'єтнамки. У такому вбранні зірка вирушила на велопрогулянку в компанії друзів і рідних.

До речі, коханий чоловік Кім Каньє Уест на фото з відпочинку не відображений. Але про розкішні подарунки для своєї дружини-іменинниці не забув.

Нагадаємо, раніше Кім Карадашьян показала, що він подарував їй зустріч з батьком Робертом Карадашьяном. А точніше - з його голограмою. За словами зірки, цей подарунок був оригінальним і незвичайним, і зворушив їх з сестрами до сліз.