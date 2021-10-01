Полуголая на кровати: Шэрон Стоун показала роскошное тело в пикантном образе

Шэрон Стоун уже закрепилась в статусе вечной иконы красоты, которая с возрастом только обретает особый шарм. Звезда призналась в недавнем интервью, что не хочет быть "нестареющей" красавицей. Ей по душе выглядеть наилучшим образом на свой возраст. И кажется, эта задача ей более чем удалась!

Шэрон Стоун не боится быть смелой (фото: instagram.com/sharonstone)

На снимке, которым поделилась звезда "Основного инстинкта", она одета с соблазнительный костюм, который оголил ее грудь, плечи и живот. Шэрон сидит на кровати, опираясь на нее руками, и выглядит невероятно соблазнительно. Поклонники, которых на странице Шэрон около 3 миллионов, просто взорвали ее страницу огненными эмодзи и восхищенными комментариями.