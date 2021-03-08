Полуголая в постели: Тина Кунаки в платье-комбинации восхитила идеальным телом

Тина позирует в своей кровати, примерив черное платье-комбинацию, которое оголило ее грудь и бедра. Волосы девушки распущены, а на лице нет и капли макияжа. Она смотрит в камеру спокойно и мечтательно.

Тина Кунаки на новом фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Почти понедельник", - написала модель. "Королева", "Муза", "Красота", "Идеал", "Девочка, ты так хороша", - тут же получила она в ответ массу комплиментов.

Ранее Тина также показала фото с любимым супругом, сделанное для бренда одежды The Kooples. Плакат, размещенный на остановке в Лондоне, смотрится невероятно романтично. Фанаты просто засыпали пару милыми комментариями и смайликами.