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Полуголая в постели: Тина Кунаки в платье-комбинации восхитила идеальным телом

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 18:42
Полуголая в постели: Тина Кунаки в платье-комбинации восхитила идеальным телом Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тина Кунаки опубликовала новое фото, на котором выглядит невероятно притягательно. Молодая жена Венсана Касселя примерила соблазнительное платье-комбинацию.

Фото Тины уже набрало массу лайков и комментариев.

Тина позирует в своей кровати, примерив черное платье-комбинацию, которое оголило ее грудь и бедра. Волосы девушки распущены, а на лице нет и капли макияжа. Она смотрит в камеру спокойно и мечтательно.

Полуголая в постели: Тина Кунаки в платье-комбинации восхитила идеальным теломТина Кунаки на новом фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Почти понедельник", - написала модель. "Королева", "Муза", "Красота", "Идеал", "Девочка, ты так хороша", - тут же получила она в ответ массу комплиментов.

Ранее Тина также показала фото с любимым супругом, сделанное для бренда одежды The Kooples. Плакат, размещенный на остановке в Лондоне, смотрится невероятно романтично. Фанаты просто засыпали пару милыми комментариями и смайликами.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки показала редкий архивный кадр со своим мужем.

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