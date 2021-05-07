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Полуголая в спортзале: Ким Кардашьян взорвала сеть жарким фото в соблазнительном боди

Новина українською → США, Пятница 07 мая 2021 16:38
Полуголая в спортзале: Ким Кардашьян взорвала сеть жарким фото в соблазнительном боди Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян в последнее время часто показывает соблазнительные фото в откровенных нарядах. Но сегодня она просто взорвала сеть.

Ким Кардашьян опубликовала жаркий снимок в своем блоге.

Ким позирует в спортзале, одетая в крошечное черное боди с откровенными вырезами. Звезда повернулась в профиль, продемонстрировав пышные формы и тонкую талию. Изюминкой лука стала прическа - длинные прямые волосы Ким окрашены в блонд. Загорелое тело Кардашьян вызвало фурор в сети:

"Будь нежной со своими фолловерами, мы так любим тебя", "О Бог, Ким", "Восхитительна", "Классные волосы", "Ты выглядишь так круто", "Черт", "Кричащий кумир", "Я в восторге", "Да, Ким! Ты выглядишь так круто", "О мой Бог , это мотивация вернуться в гимнастический зал", "Это моя цель", "Это восхитительно", - пишут ей фанаты.

Полуголая в спортзале: Ким Кардашьян взорвала сеть жарким фото в соблазнительном бодиКим Кардашьян стала блондинкой (фото: instagram.com/kimkardashian)

В целом снимок набрал за несколько часов более 3 миллионов лайков. Что для Ким, конечно не предел. Тем не менее, это однозначно одно из самых горячих фото за последнее время.

Ранее мы писали, что Ким активно ходит по вечеринкам, стараясь отвлечься от развода.

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