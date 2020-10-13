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Полуголая в торте: Ким Кардашьян устроила жаркую фотосессию в честь своего 40-летия

Новина українською → Вторник 13 октября 2020 22:28
Полуголая в торте: Ким Кардашьян устроила жаркую фотосессию в честь своего 40-летия Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Звезда презентует новую линию косметики

Ким Кардашьян 21-го октября отметит 40-летний юбилей. К такой знаковой дате звезда готовится заранее, подготовив поклонникам сюрприз. Бизнесвумен решила выпустить новую коллекцию косметики собственного бренда KKW Beauty. "Чтобы отпраздновать свое 40-летие, я хотела создать коллекцию, которая была бы уникальной, начиная с продуктов и оттенков и заканчивая упаковкой. Разрабатывая ассортимент, я вдохновлялась своим каменем – опалом и его многочисленными оттенками", – рассказала Ким.

Полуголая в торте: Ким Кардашьян устроила жаркую фотосессию в честь своего 40-летияКим готовилась к 40-летию заранее (фото: instagram.com/kimkardashian)

И хотя новая коллекция поступит в продажу в день рождения Ким, яркой и провокационной фотосессией поклонники могут любоваться уже сейчас.

Ким предстала в двух образах. На первом видео она позирует в красном комбинезоне из латекса, который подчеркнул пышные формы своей обладательницы. Образ завершил яркий макияж, созданный с помощью продуктов линии. А также волосы, собранные в высокий хвост.

Ким выглядит, как всегда, роскошно (видео: instagram.com/kkwbeauty)

Для второго лука она надела крошечное бикини серебристого оттенка. Кожу звезде покрыли сияющим хайлайтером, а мейк-ап сделали праздничным и сексуальным: с накладными ресницами, пухлыми губами и тенями в тон купальнику. Последний штрих – объемная укладка и ярко-белый маникюр. Ким, в лучших традициях подобных фотосессий, выглядывает из огромного праздничного торта.

Полуголая в торте: Ким Кардашьян устроила жаркую фотосессию в честь своего 40-летия

Ким в соблазнительном праздничном образе (фото: instagram.com/kkwbeauty)

Фанаты оценили жаркие кадры своей любимицы на высший бал, засыпав ее лайками и восторженными словами. По всей видимости, коллекция разлетится мгновенно.

Напомним, ранее Ким развеяла слухи, что в их семье с Канье Уэстом проблемы.

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