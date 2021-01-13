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Полуголые на пляже: Бритни Спирс показала горячее фото с молодым бойфрендом

Автор: Lite

Бритни Спирс делает посты редко, но метко. Несколько часов назад певица, состояние которой волнует весь мир, показала новое фото с молодым бойфрендом. Тем самым немного успокоив фанатов. Пара позирует на фоне океана, сидя на берегу. Оба они одеты в купальные костюмы и маски. Влюбленные повернулись друг другу лицом, переплели ноги и наслаждаются бризом и солнцем.

Влюбленные во время отпуска (фото: instagram.com/britneyspears)

"Я люблю отдыхать с @SamAsghari... Он значит для меня весь мир!!! PS будьте осторожны, все!!!!!", - написала звезда. Сэм также выложил это фото у себя в блоге, сделав подпись менее развернутую. Парень указал, что фото было сделано не в текущий момент.

Позже Бритни все же обеспокоила фолловеров своими танцами. Знаменитость, которая никак не решит вопрос с опекой и собственными финансами, в который раз заставила сеть подумать, что ее состояние крайне нестабильное. В коротком ролике певица делает странные движения на фоне новогодней елки. Одета она в крошечные шорты и кроп-топ в цветочек.

Бритни выглядит странно, уверены фолловеры (видео: instagram.com/britneyspears)

"С ней все в порядке?", "Кто-то, позвоните 911", "Она выглядит, словно плакала три дня", "Она в опасности", "Бритни, дай нам знак, если тебе угрожает опасность", - тут же начали писать взволнованные и любящие поклонники.

Напомним, ранее Бритни Спирс показала больше фото с Сэмом Асгари.

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Новости Украины певецБритни Спирс