Напівголі на пляжі: Брітні Спірс показала гаряче фото з молодим бойфрендом

Брітні Спірс робить пости рідко, але влучно. Кілька годин тому співачка, стан якої хвилює весь світ, показала нове фото з молодим бойфрендом. Тим самим трохи заспокоївши фанатів. Пара позує на тлі океану, сидячи на березі. Обидва вони одягнені в купальні костюми і маски. Закохані повернулися один до одного обличчям, переплели ноги і насолоджуються бризом і сонцем.

Закохані під час відпустки (фото: instagram.com/britneyspears)

"Я люблю відпочивати з @SamAsghari... Він значить для мене весь світ!!! PS будьте обережні, всі!!!!!", - написала зірка. Сем також виклав це фото у себе в блозі, зробивши підпис менш розгорнутий. Хлопець вказав, що фото було зроблено не в поточний момент.

Пізніше Брітні все ж стурбувала фоловерів своїми танцями. Знаменитість, яка ніяк не вирішить питання з опікою і власними фінансами, вкотре змусила мережу подумати, що її стан вкрай нестабільний. У короткому ролику співачка робить дивні рухи на тлі новорічної ялинки. Одягнена вона в крихітні шорти і кроп-топ в квіточку.

Брітні виглядає дивно, впевнені фоловери (відео: instagram.com/britneyspears)

"З нею все в порядку?", "Хтось, зателефонуйте 911", "Вона виглядає, немов плакала три дні", "Вона в небезпеці", "Брітні, дай нам знак, якщо тобі загрожує небезпека", - тут же почали писати схвильовані і люблячі шанувальники.

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс показала більше фото з Семом Асгарі.