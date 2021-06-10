Полуобнаженная Барбара Палвин покорила роскошным телом в горячей фотосессии

Барбара Палвин уже давно анонсировала выход известного глянцевого журнала L'Officiel Italia , где она украсила обложку. Но только теперь показала всю фотосессию целиком.

Барбара Палвин позирует в массе откровенных образов: лаковые сапоги вместе с откровенным нижним бельем, полупрозрачный кружевной комбинезон, плащ из лакированной кожи, надетый прямо на голое тело и дополненный сапогами-чулками из блестящей ткани...

Барбара Палвин снялась в новой фотосессии (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Дополняют образ женщины-вамп яркий макияж и мокрая укладка. Выглядит обычно весьма скромная Барбара сексуально и дерзко. В таком контрастном образе поклонники ее буквально не узнали. "Ты какая-то совсем другая", "Оглушительна", "О боже", "Ты огонь", - пишут фанаты.

Модель удивила сеть (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)