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Полуобнаженная Барбара Палвин покорила роскошным телом в горячей фотосессии

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США, Четверг 10 июня 2021 21:31
Полуобнаженная Барбара Палвин покорила роскошным телом в горячей фотосессии Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвин уже давно анонсировала выход известного глянцевого журнала L'Officiel Italia, где она украсила обложку. Но только теперь показала всю фотосессию целиком.

Горячие фото 27-летней супермодели заставили сердца фанатов биться чаще.

Барбара Палвин позирует в массе откровенных образов: лаковые сапоги вместе с откровенным нижним бельем, полупрозрачный кружевной комбинезон, плащ из лакированной кожи, надетый прямо на голое тело и дополненный сапогами-чулками из блестящей ткани...

Полуобнаженная Барбара Палвин покорила роскошным телом в горячей фотосессии

Барбара Палвин снялась в новой фотосессии (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Дополняют образ женщины-вамп яркий макияж и мокрая укладка. Выглядит обычно весьма скромная Барбара сексуально и дерзко. В таком контрастном образе поклонники ее буквально не узнали. "Ты какая-то совсем другая", "Оглушительна", "О боже", "Ты огонь", - пишут фанаты.

Полуобнаженная Барбара Палвин покорила роскошным телом в горячей фотосессииПолуобнаженная Барбара Палвин покорила роскошным телом в горячей фотосессииПолуобнаженная Барбара Палвин покорила роскошным телом в горячей фотосессииМодель удивила сеть (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

К слову, Палвин в последнее время заметно постройнела и теперь может позволить себе любые модные эксперименты. К примеру, недавно девушка показала, как и с чем носить трендовый топ этого лета.

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