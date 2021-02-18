Полуобнаженная у бассейна: Рианна взорвала сеть роскошным телом в откровенном купальнике

Рианна выглядит как всегда эффектно. Она надела черное бикини, украшенное камнями, а дополнила образ многочисленными браслетами, кольцами, подвесками и другими украшениями. Также девушка не стала изменять своим стильным привычкам, надев любимые солнцезащитные очки. А макияж сделала с акцентом на красные губы.

Рианна на новом фото (фото: instagram.com/badgalriri)

Позу она приняла довольно откровенную, чтобы продемонстрировать заодно и свое роскошное тело. Жаркий кадр невероятно порадовал фанатов, что оценили его многочисленными лайками и комментариями.

К слову, несколько дней назад Рианна показывала фото и вовсе топлес. Исполнительница примерила шелковые боксеры Savage x Fenty лавандового оттенка, а в качестве украшений выбрала бренд Jade Brothers. Марка специализируется на массивных аксессуарах из камней. Напомним, сейчас крупные украшения бьют рекорды популярности!

Рианна не угодила фанатам (фото: instagram.com/badgalriri)

И хотя образ Рианны одобрили практически все фанаты, назвав звезду невероятно сексуальной, нашлись и те, кто не оценил использование религиозных символов в ее луке. Подвеска с изображением Ганеши показалась им неуместной и даже оскорбительной.

Напомним, недавно стало известно, что конгломерат LVMH прекратил выпуск одежды под маркой Fenty. Все силы компания намерена кинуть на развитие Fenty Beauty, Fenty Skin и Savage x Fenty.