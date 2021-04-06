Полуобнаженная на пляже: Белла Хадид в топе и бикини восхитила подтянутой фигурой

Белла позирует в темно-коричневых топе и бикини, украшенных игривой эмблемой Playboy. Пляжный образ одной из самих красивых девушек современности дополнила вязаная панама яркой расцветки, а также множество украшений: бусы, браслеты, подвески, кольца и массивные серьги.

Белла Хадид на отдыхе (фото: instagram.com/bellahadid)

Влажные волосы Белла не стала укладывать, а просто распустила по плечам. А от макияжа отказалась, дав коже отдохнуть от съемок. Примечательно, что на фото Белла, которую ранее упрекали в неулыбчивости, много смеется. Что ж, похоже, девушка наконец по-настоящему счастлива и довольна собой.

Напомним, зимой младшая из сестер Хадид пережила кризис. Она ушла из соцсетей, чтобы наладить внутренний покой и понять, чем ей стоит заниматься в жизни. После возвращения она заявила, что мечтает приносить пользу людям и напишет о своих планах позже.